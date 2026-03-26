若鷲トリオが語る素顔と“推し選手”の存在

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで「パ・リーグ FANS MEETUP2026」が公開されている。楽天の宗山塁内野手、黒川史陽内野手、中島大輔外野手が出演し、軽快なトークを繰り広げた。オープニングのサイコロトークでは宗山のマイペースな一面が明かされ、3人の関係性の良さが際立つ内容となっている。

「イーグルス人物図鑑」と題したコーナーでは、テーマに沿ってチームメートを紹介。「推し活したくなる選手」として黒川は「YGくんをぼくは一番推したい」と即答した。「YGくん」とはYG安田捕手を指す。今季から登録名が「安田悠馬」から変更されたが、その由来について黒川は「YGってなんなんですか？ ぼくらもわからない。諸説はあるけどホンマのことは知らない」と語り、場を盛り上げた。

さらに「盛り上げ隊長の選手」では堀内謙伍捕手、YG安田、伊藤裕季也内野手、小郷裕哉外野手の名前が挙がった。中島は小郷と伊藤とともに自主トレを行った経験を明かし、「出てくるエピソードがおもしろくて…… そんなある！？ みたいな話ばかり」と振り返った。チーム内の雰囲気の良さを示すエピソードである。

他球団評価と前田健太の似顔絵で締めくくり

「褒めちぎりトーク！」ではパ・リーグ他球団の選手について言及した。宗山は年下選手の実力に触れ、「夏央ですね。本当に守備はすごい。去年1年間見て、No.1だなと思いました」と西武・滝澤夏央内野手を高く評価した。さらに「バッティングがすごいと思ったひとり」としてロッテ・寺地隆成捕手の名前も挙げ、他球団へのリスペクトを示した。

企画の最後には、今季からチームメートとなった前田健太投手の似顔絵を描く場面もあった。「これ、マエケンさん見ないでほしい……」と語りながらも完成させた作品の出来栄えが注目される。終始笑顔の絶えない3人の掛け合いが印象的な内容となっている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）