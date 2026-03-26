暑い日にお気に入りのセーターを何度も着てしまう…認知症の人の暑さや寒さがよくわからない世界とは？【認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方】

暑い日にお気に入りのセーターを何度も着てしまう…

体の感覚がぼやけ、暑さや寒さなど皮膚の感覚がよくわからない世界

○エピソード

父は、真夏の暑い盛りに、毎日同じ長袖セーター。上着を着て過ごしています。汗びっしょりなのに、本人は「これでいい」と脱ごうとしません。1度脱水症状で通院したことは覚えていません。

【あるある行動】真夏にエアコンをかけず、同じセーターを着続ける

認知症かどうかにかかわらず、高齢になると、温度を感じる感覚が少し鈍くなる傾向があります。暑い・寒い、皮膚にどんな感触がするかなどがわかりにくくなるのです。

認知症になると、さらに季節を感じにくくなったり、季節を錯覚したりすることがあります。このシーンでも、本人は季節を完全に勘違いしてしまい、「風邪をひきたくない」と強く思っているのかもしれません。

また、自分の着た服を覚えていない可能性もあります。「ずっと同じ服を着ている」という記憶ではなく、むしろ、毎日「お気に入りの服を選んで着た」と思っているのかもしれません。

さらに、認知症の世界では、「汗を大量にかいた」から「汗を拭こう」「服を選択した方がいい」といった予測が難しなり、「私は（他の人にとって）汗くさいかもしれない」というよに、自分を客観的にみることが難しくなるのです。

○もしあなたがこの世界にいたら？

もしもあなたが、昨日着ていた洋服が思い出せず、さらに臭いや汚れもよくわからなくなっていたら、「お気に入りの服」を毎日選んでしまわないでしょうか？

【出典】『認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方』著：山川淳司 椎名淳一 加藤史子