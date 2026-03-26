赤ちゃんの見る力を育くねんね時期の遊び「くらげのモビール」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

赤ちゃんの見る力を育くねんね時期の遊び「くらげのモビール」の作り方

ねんねの時期のあそび

赤ちゃんは生まれた直後から、見る力や手足をコントロールする力などを育んでいきます。この章で紹介するあそびで、赤ちゃんの成長をサポートしてあげましょう。

くらげのモビール

推奨年齢 0歳～ あそび制作 ちゃみ

赤ちゃんは生まれた瞬間から見る力を育んでいくので、モビールのような「見る対象」を用意するとよいでしょう。吊るす位置は目線の斜め上など日々変えましょう。

この力が伸びる！

ゆらゆら揺れるモビールを見ようとするので、視点を合わせる練習になります。濃い色を使うと、よく見ることができます。

あそぶときのポイント

最初は目から30cm程度の位置に吊るし、赤ちゃんが飽きてきたようなら、少しずつ距離を離していくと興味を持ってくれます。

作り方

用意するもの ・折り紙（15cm四方） ・テグス ・刺繍枠（直径15cm） ・はさみ ・セロハンテープ ・のり ・楊枝など

作り方1

同じ柄の折り紙を2枚用意し、半分に切る。切った折り紙のうち3枚を縦半分に折って重ね、余った1枚はとっておく

作り方2

1で折り重ねた折り紙を半月型に切り取り、3枚1セットの頭パーツを作る

作り方3

2の手順をもう2回繰り返し、頭パーツを計3セット作る

作り方4

1で余った半分サイズの折り紙を縦に3等分する。これが足パーツになる

作り方5

3枚の足パーツを、それぞれ上部2cm残してはさみで細長く切り、縦半分に折る

作り方6

頭パーツ1セットを横に3枚並べる。中央の頭パーツの裏に折り目を重ねるようにして足パーツ1枚を貼り、貼った面を隠すように残りの2枚の頭を貼りつける

作り方7

残りの頭パーツ2セットと足パーツ2枚も6と同様に。完成した3セットを1カ所をのぞいてのりで貼り合わせて、じゃばら状にする

作り方8

7で貼り残した頭パーツの裏側に、セロハンテープでテグスを貼りつける。あとでテグスを刺繍枠に取りつけるので、テグスの先を長く残しておくのがポイント。最後に頭パーツの端と端を貼り合わせる

作り方9

足の部分を1本ずつ取り、楊枝などに巻きつけて外側にクルッとさせる

作り方10

くらげの足をカールさせた状態。残りの2匹も同様に1～9の手順に沿って作る

作り方11

くらげの頭から出ているテグスを、刺繍枠にバランスよく結んで取りつける。結ぶときは、まず位置を決めて枠に巻きつけて玉結びし、もう一度同じ位置にテグスを巻きつけて玉結びし、固定する

作り方12

3本のテグスを上部で玉結びして結び合わせ、輪を作ると、引っかけて飾ることができる。ビーズをつける場合、ビーズの穴に下からテグスを通し、もう一度下から通してテグスを玉結びする

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子