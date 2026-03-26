２６日の東京株式市場はやや買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１０５円高の５万３８５５円と小幅に上昇して始まった。



前日の米国株市場はＮＹダウなど主要３指数が揃って上昇。米国がイランに和平案を提示したとの報道を受け、停戦期待の高まりからリスク回避ムードがいったん後退した。ただ、イランは和平案を拒否したとも伝わっており、依然として予断を許さない状況は続いている。きょうの東京市場においては米株高の流れが追い風ながら、既に停戦の動きを織り込む格好で前日急伸していただけに、その反動が出ることも想定される。取引時間中は引き続き中東情勢を巡るニュースヘッドラインと、それを受けた原油相場や米株価指数先物の動向から目が離せない。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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