ドル円理論価格　1ドル＝160.09円（前日比-0.14円）

割高ゾーン：160.90より上
現値：159.37
割安ゾーン：159.28より下

過去5営業日の理論価格
2026/03/25　160.22
2026/03/24　159.63
2026/03/23　160.75
2026/03/20　159.57
2026/03/19　160.41

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。