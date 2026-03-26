声優の内田雄馬さんを起用したカップ入りかちわり氷「アイスボックス」のWEB商品紹介動画「僕、グレフル氷のアイスボックス篇」と、WEBCM「今日暑すぎんだろ篇」が、去る3月18日（水）に公開されました。

■「僕、グレフル氷のアイスボックス篇」



「アイスボックス」の様々な楽しみ方や魅力を改めて紹介する動画では、「アイスボックス」の声として、人気声優で「アイスボックス」ラバーでもある内田雄馬さんがナレーションを担当。「アイスボックス」がまるで話しかけてくるかのようなチャーミングな演出で、そのまま食べても飲みものを入れても楽しめる「アイスボックス」の魅力を紹介しています。

なんでも内田さん自身が普段から「アイスボックス」を好んで食べているとSNSに投稿していたことから、本動画への出演が実現したとのこと。商品の魅力を知り尽くしている内田さんだからこそのナレーションが本動画の見どころであり、内田さんの声に加え、ザクシャリとした心地いい食感の音も相まって、観れば思わず「アイスボックス」が食べたくなるような爽やかな動画になっています。

■ WEBCM「今日暑すぎんだろ篇」



また、内田雄馬さんのナレーションのWEBCMも制作されました。本動画では、これから来そうな暑い日に思わず「アイスボックス」を手に取り、ザクシャリとしたクラッシュ氷を夢中で頬張る瞬間をテンポよく描いています。「今日暑すぎんだろ！」という思わずこぼれるホンネのひと言とともに、「アイスボックス」ならではの爽快感やクールダウンできる気持ちよさを表現。内田雄馬さんの軽快なナレーションで、「アイスボックス」を食べた瞬間のキーンとからだの中からクールダウンできる爽快感をより印象的に伝えるWEB CMとなっています。

なお、内田さんは、

「子供の頃から愛してやまない「アイスボックス」。CMのお話をいただいた時は小躍りしてしまいました。 手軽で美味しく、氷を砕く感触も楽しい！ そんな魅力たっぷりの「アイスボックス」をぜひお手に取ってくださいませ！」

とコメントしています。これからの季節、この動画＆CMを思い出す機会が増えるかもしれません。