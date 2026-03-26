高校2年生らが来年4月から使う教科書を対象にした文部科学省の検定が行われました。その中身を見ると、デジタル化が進んだ令和らしい要素や、生徒の興味を引くための様々な工夫が散りばめられていました。新しい教科書はどう変わったのでしょうか？

そこで今回の#みんなのギモンでは、「令和の教科書 どう進化？」をテーマに解説します。

■文科省の基準に合致？…教科書検定

山崎誠アナウンサー

「来年の春から使われる教科書の検定結果が公表されました。昭和の教科書、平成の教科書とどう違うのか、進化の内容を見ていきます」

「教科書検定とは、民間の出版社が作った教科書について、文部科学省の定める検定基準などに沿っているか審査する制度です。今回検定の対象となったのは、主に高校2年生が来年4月から使う教科書で、その内容が公表されました」

■大谷翔平選手の貴重な経験談が

山崎アナウンサー

「国語・英語・公民の教科書に、日本が世界に誇るスターのドジャースの大谷翔平選手が登場します。例えば国語では、『大きな決断を迫られたときに』と題したインタビュー記事が掲載されています」

「メジャーへの移籍を決断した時などを振り返っている、貴重な経験談が語られています。（大人も）読んでみたい、気になる内容です」

■アンパンマン誕生のエピソードも



山崎アナウンサー

「他にも、将棋の藤井聡太六冠が英語の教科書に登場。勝負飯をテーマにした英文の会話があり、その中に出てきます」

「芸術では、アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した山崎貴監督の『ゴジラ-1.0』が題材に。実写とCGを組み合わせた演出の制作過程などが掲載されています」

忽滑谷こころアナウンサー

「嫌なことを無理やり学ばさられる勉強というわけではなく、楽しみながら知識を増やすことができそうですよね」

森アナウンサー

「私の教科書の時代は古い人たち、偉人が出てきたイメージですが、今まさに活躍している方々が題材になっているんですね」

山崎アナウンサー

「アンパンマンを生んだ漫画家のやなせたかしさんも、英語の教科書に出てきます。『The First Anpanman』と（いう記述が）あり、アンパンマン誕生のエピソードが英文で掲載されています」

■英語嫌いの生徒をどう引き付けるのか

山崎アナウンサー

「題材が変わっていることの背景や過去を振り返ると、英語嫌いの生徒をどのようにして引き付けるか、教科書を作る側も試行錯誤してきたといいます」

「1998年には、マラソンの有森裕子さんがアトランタオリンピックで銅メダルを獲得した際の名言『自分で自分をほめたい』が掲載されていました」

忽滑谷アナウンサー

「楽しんで学ぶことで上達につながります。こういった題材は素晴らしいですよね」

桐谷美玲キャスター

「私が使っていた教科書は、こんなに楽しい文章じゃなかったです。こういうものだったらもっと英語が好きになっていたかな、と思いますね」

■音楽の教科書「歌い方を工夫して」

山崎アナウンサー

「音楽の教科書には楽譜と歌詞がありますが、Mrs. GREEN APPLEの『ダンスホール』のものです。うまく歌うことはもちろん大事かもしれませんが、教科書には曲の雰囲気に合う歌い方を工夫してみようと書かれています」

忽滑谷アナウンサー

「今流行しているポップスを歌えると楽しいですもんね」

山崎アナウンサー

「地理歴史の教科書では、アニメの『プリキュア』が載っています。何を学ぶのかというと、人権・ジェンダー教育です。女の子向けのアニメの変化がつづられ、最近は女の子だけでなく男の子のプリキュアが登場しているということが紹介されています」

桐谷キャスター

「子どもに『テレビばかり見て』なんて言ってしまいますけど、アニメから学べることもあるんですね」

山崎アナウンサー

「学ぶこともありますし、学んだことをきっかけにいろいろつながっていくことがあります」

■AIや情報リテラシーの紹介も

山崎アナウンサー

「これまでの教科書と大きく変わった、令和らしい点も出てきています。地理歴史の教科書に、二次元コードが添えられています。読み込むと、より詳しい地図やこの場所の昔の写真などが見られます」

森アナウンサー

「今はタブレットが学校（側から）貸与だったりするので、見られるんですね」

山崎アナウンサー

「二次元コードは多くの教科書で掲載されていて、例えば理科の場合は実験動画を見ることができ、英語では発音を聞くことができるという工夫がされています」

「また技術の進化に伴い、新たに教科書に載ったものもあります。それが生成 AI についてです。国語・地理・歴史など 7つの教科で取り上げられています」

「また、情報リテラシーについても掲載されています。『フィルターバブル』という用語が、公民の教科書で説明されています」

「インターネットでの情報収集は、それぞれの人が好む情報が提供されるため、自分が見たい情報しか見えなくなる。つまり自分がバブル（泡）に包まれている状態、フィルターバブルになる恐れがあると説明がされています」

森アナウンサー

「今は情報を手に入れるのは簡単なので、自分をどう守っていくのかを学ぶのが求められているのかもしれませんよね」

山崎アナウンサー

「インターネットで簡単にいろいろと調べることができる時代にはなりましたが、教科書は自分が知りたいことだけでなく、広く知識を得ることができるツールです。興味を引くための工夫も年々されているんだなと、改めて感じました」

（2026年3月25日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）