クレオ<9698.T>は３日続伸している。２５日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１１億４０００万円から１１億８０００万円（前期比４．４％増）へ、純利益を７億４０００万円から８億１０００万円（同１６．４％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５２円から５５円（前期実績は５１円）へ引き上げた。増益幅の拡大見通しと株主還元姿勢を好感した買いが入っている。



サポートサービス事業で主要顧客からの受注が想定を下回る見通しとなったことから、売上高予想は１５１億円から１４６億円（同０．５％増）へ下方修正したが、利益面ではソリューションサービス事業におけるストック収入の増加や、受託開発事業における適切なプロジェクト管理と稼働率の改善により前回予想を上回る。



出所：MINKABU PRESS