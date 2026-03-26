26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比44.4％減の456億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同47.6％減の293億円となっている。



個別では上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> が新高値。ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が4.50％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.08％高、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> が3.57％高と大幅な上昇。



日経平均株価が273円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金177億5800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均241億4400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が35億9000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が16億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億5100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が11億6300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が11億5700万円の売買代金となっている。



株探ニュース

