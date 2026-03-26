ダイバーシティ東京 プラザに、抹茶と桜のスイーツが集結！キッチンカーイベント開催
ダイバーシティ東京 プラザは4月3日〜5日、抹茶・桜のメニューが楽しめるキッチンカーイベント「ODAIBA 抹茶・桜フェス」を開催する。
ODAIBA 抹茶・桜フェス
期間中、フェスティバル広場には、SNS映えする多様な抹茶・桜スイーツを扱うキッチンカーが計11台集結する。
SNSで話題の「酒ガチャ」も登場。会場では、桜や抹茶を使ったお酒が当たる「抹茶&桜酒ガチャ」を体験できる。抹茶・桜フレーバーなどのお酒が当たる酒ガチャや、甘いお酒だけが当たる酒ガチャに挑戦できる。
抹茶・桜フレーバーなどのお酒が当たる酒ガチャ「桜&抹茶酒ガチャ」
期間中、LINE公式アカウントの友だち登録者には、先着500名限定でキッチンカーで使える100円引きクーポンを配布する。
ODAIBA 抹茶・桜フェス
期間中、フェスティバル広場には、SNS映えする多様な抹茶・桜スイーツを扱うキッチンカーが計11台集結する。
SNSで話題の「酒ガチャ」も登場。会場では、桜や抹茶を使ったお酒が当たる「抹茶&桜酒ガチャ」を体験できる。抹茶・桜フレーバーなどのお酒が当たる酒ガチャや、甘いお酒だけが当たる酒ガチャに挑戦できる。
抹茶・桜フレーバーなどのお酒が当たる酒ガチャ「桜&抹茶酒ガチャ」
期間中、LINE公式アカウントの友だち登録者には、先着500名限定でキッチンカーで使える100円引きクーポンを配布する。