元ＴＢＳ人気女子アナの幼少期の秘蔵ショットが話題になっている。

かつて「小林悠（はるか）」の名前でＴＢＳアナウンサーとして活躍したアンヌ遙香が自身の小学校の卒業式の様子をアップした。

現在は北海道を拠点に活動するアンヌ。２５日にインスタグラムを更新し、「先日どさんこＷＥＥＫＥＮＤでご紹介した、私の卒業写真！！！小学校の卒業式です。独特のヘアスタイルは、母親が切ってくれていたもの ボーイッシュでしょ。髪サラサラだったなあ。しみじみ、、、。出会いと別れの季節。番組でご紹介したので、せっかくならこっちにも載せておきます。」とつづり、母親特製のおかっぱヘアでの卒業式の様子を披露した。

この投稿にファンからは「小学校！！！？可愛すぎます」「あら！めんこいですねぇ」「すでに顔が整ってる！」「変わりませんねぇ」などの声が寄せられている。

アンヌは札幌市生まれ。お茶の水女子大学文教育学部人文科学科卒業、同大学院人間文化研究科博士前期課程を修了し、２０１０年にＴＢＳテレビに入社。「みのもんたの朝ズバッ！」などを担当したが、１６年３月で退社し、その後、一般男性と結婚。休養期間を経て２４年から「アンヌ遙香」として活動再開。同８月に離婚を公表した。