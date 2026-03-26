◆園田競馬３日目（３月２６日）

《小牧 太》

メインを制し５８勝。ハギノカノア（９Ｒ）に気合。「チャンス十分」（◎）。ミートザターゲット（６Ｒ）とヨシノリッキー（７Ｒ）は「展開が向いてほしい」（○）。ワンダーグァルネリ（３Ｒ）も「１４００メートル戦よりもう少し長い方がいいと思う」（○）

《下原 理》

２勝追加で３４勝。ココロネ（１１Ｒ）に反撃ムード。「前走のスタートは決まった方。距離が短くなるのはいい」（◎）。ウィルダスク（１２Ｒ）も「休み明けがどうかだけ」（◎）。ガルバナム（７Ｒ）は「しまいは伸びてくるが、勝つとなると…」（○）。ロミヒ（９Ｒ）も「かみ合わないレースが続いて…」（△）。

《杉浦 健太》

２２勝。ダイボウケン（８Ｒ）で勝利を意識。「外枠なので、もまれる心配は少ない。ハナにこだわらず出た位置で」（◎）。ジューンコメット（１２Ｒ）は「スタートに気をつけたい」（○）。スーパーアスラーダ（５Ｒ）も「外枠はいい」（○）。ハシノオージャ（２Ｒ）は「ロスなく立ち回ってどこまで戦えるか」（○）。ヤマニンラベーラ（４Ｒ）も「じっくり構えて」（○）。

《小谷 哲平》

２勝を加算して２２勝。お薦めはインテンシーヴォ（１０Ｒ）で「昨年１１月のレースでしまいを伸ばして３着に入ったこともあるので、見せ場は作れるはず」（◎）。ミストレビノ（７Ｒ）は「元気いっぱい。行き脚もついてきた」（○）。

《笹田 知宏》

１勝を追加し１７勝。期待のピースラッキー（１１Ｒ）は「砂をかぶるのは問題ないが、幼くてまだ競馬を覚える必要がある」（○）。ハツナギ（５Ｒ）も「この相手なら時計を詰める必要がある」（○）。サニイアール（３Ｒ）は「勝つためには、もうワンパンチほしい」（○）。クラウンアラビアン（８Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《川原 正一》

１２勝。モルツシャン（６Ｒ）に力が入る。「叩き２走目でチャンス十分」（◎）。メイショウカジキ（７Ｒ）も「能力はある。展開が向けば」（◎）。ポリクシニーズ（１２Ｒ）は「流れが向いてほしい」（○）。

《土方 颯太》

１勝を加え１２勝。アウローラルミエル（５Ｒ）に前進を見込む。「Ｃ１特有のペースに慣れてくれたら」（○）。グティ（３Ｒ）も「ハナを切ってどこまで粘れるか」（○）。サトノラッシュ（１０Ｒ）は「スタートさえ五分に出れば」（○）。

《大山 真吾》

１０勝。ベストオブキング（７Ｒ）に好感触。「前走は抜け出してから遊ぶ面もなかった」（◎）。シンゼンハチマン（２Ｒ）も「以前に乗った時に勝っているので、いいイメージがある」（◎）。

《新庄 海誠》

７勝。お薦めはアグネスシュウ（１０Ｒ）で「姫路よりもスムーズにコーナーに入ることができるのは好材料」（◎）。テイケイモハラ（１２Ｒ）も「姫路は決めきれなかった。状態はいいだけに…」（◎）。ビガーサンライズ（６Ｒ）は「もう少しやれていいのだが…」（△）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触