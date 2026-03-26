◆センバツ第８日 ▽２回戦 大垣日大―山梨学院（２６日・甲子園）

３年ぶりのセンバツＶを狙う山梨学院は、投打の軸である最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）が左手首の骨折で先発を外れる状況で大垣日大（岐阜）戦に臨んだ。

菰田は左手を固定した状態でベンチ入り。１点リードを許した５回１死一、二塁のピンチでは伝令係としてマウンドへ向かい、主将としてナインにメッセージを伝えた。その後、チームはこのピンチを無失点で切り抜けた。

菰田は初戦となった２２日の長崎日大戦、５回２死一塁の守備で打者走者と交錯し、６回から交代。試合後に診察を受け、「左橈骨遠位端（とうこつえんいたん）骨折」と診断を受けた。２４日に取材に応じた吉田洸二監督（５６）は、次戦以降の出場について「常識的に試合出場は難しい。ベンチには入ると思います」と説明していた。

初戦では２番に入り、左翼へ先制アーチを運んだ主砲の離脱で、得点力ダウンは必至。試合前取材に応じた吉田監督は、「菰田主将抜きでのチーム構成はしてきたことがなかった」と吐露し、「練習試合と去年の秋の公式戦も振り返ると菰田選手の打点とか、一打からチームが乗っていくところがあった。得点がどれぐらい取れるかなというのが、一番心配なところ」と話した。