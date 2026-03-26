「ゲームチェンジャー」。元々はスポーツで使われていた言葉だが、ビジネスでは新しい視点や独自の技術、先見性などによって、既存の市場の状況を劇的に変える価値や可能性をもった製品やサービスや企業を指す。

業界初の国家資格「眼鏡作製技能士」は眼鏡作りをどう変える？ 6千人余りの有資格者誕生

近年、その象徴とされるのが中国のBYDだ。エンジン製造に課題のあった中国が、EV（電気自動車）で大躍進。欧州メーカーを圧倒した。未来を変えるのではなく、未来の主役になる。それがゲームチェンジャーだ。海外では、確実性よりもスピードで他社を凌駕する戦略が基本となっているのはこのためだ。

次なる「未来の主役」がまだ不明なのが、スマートデバイスだ。スマートフォン、スマートウオッチ、さらにはスマートリングまで実用化され、市場を形成している。

しかし、最後の一つが残っている。スマートグラス（多機能眼鏡）だ。発想自体は古いが、いまだに定義も判然としない。スマートウオッチは「健康管理に必要なバイタルの計測機能を持つこと」で役割を得たが、スマートグラスには、それがない。現在は各メーカーが業務用から民生用まで多様な機能を詰め込んでいる。しかし、眼鏡に多機能は実は不利。重量バランスも崩れやすく、価格も高くなるためだ。

また、現在の推進メーカーはテック系デバイス（精密機器）メーカーであり、「眼鏡屋」ではない。そもそも、眼鏡のフィッティングは特殊技能である。手間をかけても眼鏡店に足を運ぶのは代用できないためだ。

そこで今年、この分野に、国内最大手の眼鏡グループ「眼鏡市場」（運営会社はメガネトップ）が参入した。国内シェア約50％、国民の4分の1が同社を利用している計算になる。

ビジネスの特徴は「フレーム＋レンズ一式価格」。レンズは単焦点、多焦点、薄型、プリズムレンズなど選べるが、一定価格だ。薄型は通常、単焦点に比べ、1万円以上高くなることもあるが、この価格差をなくすため、導入した仕組みだという。鯖江にフレーム工場を所有することなどで、品質と価格を両立させた。

眼鏡市場は、以前からスマートグラス参入の機をうかがっていたという。デバイス開発そのものではなく、機能が成熟し、それをフレームに組み込める段階、「自分の土俵」で闘えるタイミングを待っていた。

■目線そのままの画を撮影できる

同社が選んだ機能は、オーディオとカメラという「エンタメ」系だ。耳元のスピーカーで音を出し、目線そのままの画を撮影できる。いずれもスマホ連携が前提、操作もシンプルだ。価格もオーディオ型が2万円、カメラ型が5万円と、他社比較でもリーズナブル。

特に注力したのは「社会適合性」だという。盗撮を防ぐため、フレームのLEDが点灯し、周囲から撮影中なことが一目でわかる仕様になった。

デバイスとしてはかなりシンプルで、一般の眼鏡としても違和感ない。これがゲームチェンジを促すのか。ウエアラブルデバイスの将来を占う試金石として、動向に注目したい。

（ライター・多賀一晃）