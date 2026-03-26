トーマス・ディナノ米国務次官（軍備管理・国際安全保障担当）が韓米首脳間で合意した韓国の原子力潜水艦建造について「米国政府内で広範囲な手続きが進行中であり、機関間の協力も活発に行われている」と明らかにした。

ディナノ次官は25日（現地時間）、米連邦下院外交委員会の公聴会に出席し、韓国の原子力潜水艦建造に関連して進展した事項を知らせることが可能かという質問を受けると、「我々はかなり広範囲な手続きを踏んでいる」とし、このように答えた。

ディナノ次官はチーム構成問題や成果に関し「機関間の協力も活発に行われている」と話した。

続いて「共同で責任を負っている事案」とし「国防総省がインフラと関連する部分を担当し、国務省で自身は潜在的核燃料と関連する部分を担当する」と説明した。

ディナノ次官の発言は詳細でないが、米連邦政府内で韓国の原子力潜水艦建造をめぐる議論が活発に行われている事実を確認するものであり、注目を引く。

韓国の原子力潜水艦建造は、昨年10月末のアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機にトランプ大統領が訪韓した際、李在明（イ・ジェミョン）大統領との会談で合意した。

韓米は当時、首脳会談の結果の共同説明資料（ファクトシート）上の原子力潜水艦と原子力、造船など安保分野の協議のための米国交渉団の訪韓を推進してきたが、まだ訪韓は実現していない。

ディナノ次官はこの日の公聴会で「トランプ大統領の朝鮮半島に対する拡大抑止傘の公約は確実だ」とし「これ以上の明確なメッセージはない」と話した。

ディナノ次官は韓国国内の独自核武装世論について「これを防ぐ最も強力な案は米国の拡大抑止に専念すること」と述べた。

具体的な時点には言及しなかったが、韓国を訪問して協議を続けるとも伝えた。

ディナノ次官の答弁は民主党所属のアミ・ベラ議員が韓国内の核武装世論に言及しながら「ワシントン宣言」の履行状況を問う過程で出てきた。

ワシントン宣言とは2023年4月に当時のバイデン米大統領と尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領によるホワイトハウス首脳会談で導出された結果だ。原子力潜水艦など戦略資産の定例的な韓半島（朝鮮半島）展開を含め、対北朝鮮拡大抑止を強化する内容を盛り込んでいる。