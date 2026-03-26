吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）が26日、自身のXを更新。子役として出演していたドラマについて言及していた。

金ちゃんは子役としてテレビドラマ「ぼくらの勇気 未満都市」（日本テレビ）に出演した経験がある。TVer（ティーバー）で現在、同作が公開中。

金ちゃんは「僕が子役の時出演していた僕らの勇気未満都市がTVerで観れる時代がきました」と前置きした上で「小6で100キロあったので僕らの勇気肥満都市と学校でいじられてました。相葉くんがキャッチボールしてくれたなぁ」と記述。「今観ても面白い」と締めくくり、当時のドラマの一場面の写真を公開した。

同作は97年10月期の連ドラで、堂本光一、堂本剛、相葉雅紀、松本潤らが出演していた。

金ちゃんは小学生当時からジャンボサイズで、Xにピン留めしているポストは自身の小6の写真。「皆様に謝罪させてください。いつもテレビで小学6年と紹介されてるこの写真...実は幼稚園の年長さん(6歳)の時の写真です。これ以上黙っているのも辛いのでここに記しておきます。すみませんてした」と22年6月のポストを冒頭に固定している。