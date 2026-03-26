せとうちジャーニーは、「せとうちサイクルステイズ広島宇品」を4月1日に開業する。

建物は複合施設「アーバンサイクルパークス広島」内。客室はツインなど全123室を設ける。客室内には自転車を持ち込める。館内にはプロサイクルロードレースチーム「ヴィクトワール広島」が運営するバイクショップなどに加えて、サウナと水風呂を備えた大浴場「ナギ」を備えた。サウナは自動ロウリュウを導入し、シャワーヘッドとヘアドライヤーはReFa製品を採用した。日帰り利用も可能。

カフェレストランでは、苺と桜をテーマにしたランチビュッフェを3月14日から4月26日までの土休日限定で開催する。ローストビーフやパスタ、焼き立てパンなどに加えて、桜もちや春色スイーツなど限定スイーツを提供する。提供時間は午前11時半から午後2時までの90分制。料金は大人1,980円、未就学児990円（税込）。4月から8月までの宿泊予約受付は既に開始しており、公式ウェブサイトからの予約限定で館内ドリンク1杯を無料で提供する。

アクセスは、JR広島駅から車で約20分、広島電鉄5号線宇品五丁目電停から徒歩で約5分。