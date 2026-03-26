「なんというゴールだ！」なでしこ20歳MFがクラブ復帰初戦で圧巻パフォ！ 欧州で衝撃の決勝弾に「トラップうますぎ」「何度でも観たい」の声
欧州の大舞台で、なでしこ戦士が輝きを放った。
女子チャンピオンズリーグ（UWCL）は現地３月25日に各地で行なわれ、バイエルン女子は敵地でマンチェスター・ユナイテッド女子と対戦。打ち合いの末、３−２で勝利を収めた。
この試合で決定的な仕事をやってのけたのが、谷川萌々子だ。なでしこジャパンの一員として女子アジアカップ優勝を成し遂げ、クラブに戻ったばかりの20歳MFは、60分から途中出場。すると２−２で迎えた85分、圧巻の決勝ゴールを叩き込む。
左サイドからのショートパスをペナルティエリア左で受けると、ファーストタッチで相手を鮮やかにかわし、そのまま右足でコントロールショット。鋭い一撃はゴール右隅へと吸い込まれ、スタジアムを沸かせた。
まさに技術と冷静さが凝縮された一発。アジア制覇の勢いそのままに、欧州の舞台でも違いを見せつけた。
このゴールにSNS上では「なんというゴールだ！」「圧倒的なパフォーマンス」「このフィニッシュは何度でも観たい」「トラップうますぎ」「１タッチ目からもうゴールの気配がしてる」「さすがだわ」といった称賛の声が相次いでいる。
大舞台で結果を残した20歳の逸材。その存在感は、ますます大きくなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アジア王者の帰還即インパクト！谷川萌々子が魅せた完璧フィニッシュ！
女子チャンピオンズリーグ（UWCL）は現地３月25日に各地で行なわれ、バイエルン女子は敵地でマンチェスター・ユナイテッド女子と対戦。打ち合いの末、３−２で勝利を収めた。
この試合で決定的な仕事をやってのけたのが、谷川萌々子だ。なでしこジャパンの一員として女子アジアカップ優勝を成し遂げ、クラブに戻ったばかりの20歳MFは、60分から途中出場。すると２−２で迎えた85分、圧巻の決勝ゴールを叩き込む。
まさに技術と冷静さが凝縮された一発。アジア制覇の勢いそのままに、欧州の舞台でも違いを見せつけた。
このゴールにSNS上では「なんというゴールだ！」「圧倒的なパフォーマンス」「このフィニッシュは何度でも観たい」「トラップうますぎ」「１タッチ目からもうゴールの気配がしてる」「さすがだわ」といった称賛の声が相次いでいる。
大舞台で結果を残した20歳の逸材。その存在感は、ますます大きくなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アジア王者の帰還即インパクト！谷川萌々子が魅せた完璧フィニッシュ！