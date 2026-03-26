【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはあの住みたい街
日常生活や地図を眺めている時に見かける言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、幸運を呼ぶ暦の表現、不動産の用語、子どもたちの遊び場、人気の散策スポットとバラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□じつ
し□□
あ□□
□□じょうじ
ヒント：東京都武蔵野市にある、井の頭恩賜公園やおしゃれな商店街で知られる人気の街の名前といえば？
答えを見る
↓
↓
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▼解説
きちじつ（吉日／吉祥日）
しきち（敷地）
あきち（空き地）
きちじょうじ（吉祥寺）
良い運気を感じさせる「吉日（きちじつ）」、建物を支える「敷地（しきち）」、街中の余白のような「空き地（あきち）」、そして活気あふれる「吉祥寺（きちじょうじ）」。暦の言葉から不動産用語、そして特定の地名まで、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きち」という共通の響きによって丁寧につながりました。パズルを解いた後のような晴れやかな気分になれたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企
(文:All About ニュース編集部)
今回は、幸運を呼ぶ暦の表現、不動産の用語、子どもたちの遊び場、人気の散策スポットとバラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
し□□
あ□□
□□じょうじ
ヒント：東京都武蔵野市にある、井の頭恩賜公園やおしゃれな商店街で知られる人気の街の名前といえば？
答えを見る
↓
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正解：きち正解は「きち」でした。
▼解説
きちじつ（吉日／吉祥日）
しきち（敷地）
あきち（空き地）
きちじょうじ（吉祥寺）
良い運気を感じさせる「吉日（きちじつ）」、建物を支える「敷地（しきち）」、街中の余白のような「空き地（あきち）」、そして活気あふれる「吉祥寺（きちじょうじ）」。暦の言葉から不動産用語、そして特定の地名まで、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きち」という共通の響きによって丁寧につながりました。パズルを解いた後のような晴れやかな気分になれたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企
(文:All About ニュース編集部)