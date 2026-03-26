「多分俺は捕まります」上田竜也、なにわ男子“大橋和也の倒し方”に「相当深くまで刺されたんやな」の声
元KAT-TUNの上田竜也さんは3月26日、自身のInstagramを更新。「大橋和也の倒し方」を公開し、ファンの間で大きな盛り上がりを見せています。
【写真】上田竜也の大橋和也「倒し方」ショット
さらに、「3 カンチョーは地獄の苦しみで しばらく動けなくなるので あとは持ち帰って自由に調理しましょう 追伸 なんか監視カメラがずっと俺を追いかけてるので多分俺は捕まります」とも面白おかしくつづりました。
ファンからは「久しぶりのこのシリーズ、大好き。ドラマ化しないかな」「倒し方シリーズ大好き。久しぶりやぁ。かわいすぎる！！！！！！大橋くんとの絡み新鮮」「出たこのシリーズ！大橋くんの手の感じからして、相当深くまで刺されたんやな」「むりwwwwwww」「大橋くんのお尻が！！！！」といったコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】上田竜也の大橋和也「倒し方」ショット
「大橋和也の倒し方」を伝授上田さんはなにわ男子・大橋和也さんとのツーショット4枚と共に「大橋和也の倒し方」と題した投稿を公開。「1 まずはあの伝説の自己紹介してよ！ お願い！お願い！ とひたすらへりくだります 2 大橋君の気分が良くなってまんまとお尻プリンプリン！と自己紹介を始め バカ丸出しのケツを突き出した所ですかさずしゃがみ込み渾身のカンチョーをけつの穴にぶち込みます」などと説明しています。
ファンからは「久しぶりのこのシリーズ、大好き。ドラマ化しないかな」「倒し方シリーズ大好き。久しぶりやぁ。かわいすぎる！！！！！！大橋くんとの絡み新鮮」「出たこのシリーズ！大橋くんの手の感じからして、相当深くまで刺されたんやな」「むりwwwwwww」「大橋くんのお尻が！！！！」といったコメントが寄せられています。
「上田竜也になる日」自身のInstagramで面白投稿をたびたび披露している上田さん。2月20日には「上田竜也が上田竜也のフェイスパックを使って上田竜也になる日」と、自身のフェイスパックを使った顔の写真を公開していました。コメントでは「身体はってるたっちゃんが好きです」といった声が上がっているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)