将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局は3月26日、挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が前日に封じた58手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）の手番で再開された。

【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の最終局（生中継中）

両者3勝3敗のタイで迎えたフルセットの最終局。一度はカド番にまで追い詰められた藤井王将が逆転で防衛5連覇を達成するのか、絶対王者を相手に先にタイトル“王手”をかけた永瀬九段が悲願の王将奪取とするのか。

運命を占う振り駒では、藤井王将の先手番に決定。戦型は両者得意の角換わりの出だしとなった。悲願のタイトル奪取に燃える永瀬九段はシリーズを通して一貫している「自分から攻める将棋」を見せつけ速攻。しかし、藤井王将も冷静な対応を見せてわずかにリードしている。

立会人の桐山清澄九段（78）によって開封された永瀬九段の封じ手は、牽制の意味合いを持つ一手。前日には174分と3時間に迫る大長考の末の選択だった。中継で解説を務める本田奎六段（28）は、「手が広い局面で、藤井王将もどれくらい本命だったか」と封じ手の印象を語っていた。

いざ、決着へーー。激しさを増す今後の戦いから目が離せない。持ち時間は各8時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）