インナーウェア新ブランド「U（ユー）」誕生♡心地よさ重視の新定番

毎日を心地よく、自分らしく過ごしたい女性に寄り添う新ブランド「U（ユー）」が誕生。“YOU＝あなた”を意味する名前には、変化するライフステージの中でも自分らしさを大切にしてほしいという想いが込められています。シンプルでヘルシーなデザインと快適な着心地を両立したアイテムは、日常をさりげなくアップデートしてくれる存在。今の気分にフィットする新しいインナーウェアに注目です♡

シンプルで心地よいブランド哲学

「U」は“Seasonless,Simple,Healthy essentials.”をコンセプトに、毎日の暮らしに寄り添うアイテムを提案。

肌に直接触れるものだからこそ、ストレスのない着心地とさりげないときめきを大切にしています。

装飾を抑えたミニマルなデザインと、自然体でいられるフィット感は、忙しい日常の中でも自分を整えるきっかけに。変わりゆく毎日を、自分らしく過ごしたい女性にぴったりのブランドです。

リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型

デイリーに使える全ラインナップ

DAILY SMOOTH BRA＆SHORTS



ブラ価格：6,930円（税込）／ショーツ価格：3,850円（税込）

ノンワイヤーながら安定感のあるホールド力が魅力。華奢なストラップとトライアングルシルエットで、ヘルシーかつ洗練された印象に。さりげないロゴ刺繍がアクセント。

U DAILY TEE



価格：7,700円（税込）

コンパクトなシルエットのクルーネックTシャツ。シンプルで着回しやすく、シーズンレスに活躍する定番アイテムです。

U LOGO SCRUNCHIE



価格：2,970円（税込）～3,520円（税込）

ブラやTシャツの残布を活用したシュシュ。S・Mの2サイズ展開で、ヘアアレンジや手元のアクセントとしても活躍します。

ポップアップで世界観を体験

ブランドローンチを記念し、渋谷スクランブルスクエアにてポップアップストアを開催。実際にアイテムを手に取れるほか、ブラとショーツをセットで購入するとシュシュのプレゼントも♪

オンラインストアはポップアップ終了後、4月13日（月）21時より販売開始予定です。

期間：2026年4月4日（土）～4月13日（月）

場所：渋谷スクランブルスクエア2F「SPACE2」

時間：10:00～21:00（※館の営業時間に準ずる）

※なくなり次第終了

自分らしさに寄り添う一着を

「U（ユー）」のアイテムは、シンプルでありながら日常にやさしく寄り添い、心まで整えてくれる存在。

毎日身に着けるものだからこそ、快適さとさりげないときめきを大切にしたい方にぴったりです。

新しい季節のスタートに、自分らしくいられるインナーウェアを取り入れてみてはいかがでしょうか♡