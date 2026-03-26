痩せるだけじゃなく健康にもなれる！食べないだけで様々な不調が改善する理由とは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

痩せるだけじゃなく健康にもなれる！食べないだけで様々な不調が改善する理由

“ほどほど” がニュートラルな体への近道

「長年、服用していた頭痛薬が必要なくなった」「ひざの痛みが消えた」「毎回、寝込むほどだった生理痛が軽くなって、動き回れるようになった」「血液検査の数値が主治医も驚くほど改善した」など、ダイエットが目的でずぼら断食に取り組んだ人たちから、健康やメンタルまで改善したという報告をたくさん受け取りました。

ただやせるだけでなく、体調が改善したことで人生を楽しめるようになる。これこそが、ずぼら断食が目指すゴールともいえるのではないでしょうか。ではなぜ、週１回の断食を行うだけで、これほどまでに劇的な変化が起こるのか。最大の理由として、体質そのものを変えることにより、体をニュートラルな状態に整えられるのが挙げられます。

ニュートラルというのは、エネルギーの偏りがない状態のこと。例えば、肩こり、腰痛、生理痛、冷え性、自律神経の乱れなどは、血行不良が原因であることが多いもの。体の隅々まで血液が行き渡らないのは、ニュートラルな状態とはいえません。

このように、体の不調は何かしらの偏りが起き、バランスが崩れている状態です。それらをニュートラルにすることで不快な症状が緩和され、心身ともに健康になっていくのです。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』