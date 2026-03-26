日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２６日に放送され、総合司会の水卜麻美アナウンサーが影響を受けた人物を実名で挙げた。

この日、２０２３年４月から木曜パーソナリティーを務めていた鈴木福が番組を卒業。鈴木が卒業前にやりたいこととして「水卜さん！教えてください」と題した企画が流された。

水卜アナといえば１０年連続で「理想の上司ランキング（女性版）」で１位。そこで「仕事のこだわりが聞きたい」と鈴木。水卜は「理想と言ってくれるのはうれしいけど、そんなに普段から普段から何でもいいよってわけではない。マインドとしてはけっこう厳しいと思う」と答えた。「自分の理想として、一言一句１秒も無駄にしたくない、（ＺＩＰ！の）３時間２０分にわたって自分が責任を持たなきゃというつもりではいる」と加えた。

さらに２０１０年に入社後「ヒルナンデス」「スッキリ」「ＺＩＰ！」と生放送の帯番組を担当してきた水卜アナ。その中でも「スッキリ」で共演したタレント・加藤浩次に「影響を受けた」という。「（加藤は）表でもしっかりほえていたけど裏でもというか、妥協しない。グラフひとつとっても『これ何年までのグラフしかないけど、この前ってどうだったの？』とか。打ち合わせでみんな必死で調べて、加藤さんもすごく勉強しているし。『水卜ちゃん、これどういうこと？』って普通に聞かれるのね。『え、知らない』みたいな洗礼をいっぱい受けた。世間の人も知らない人にプレゼンされたくないよなと思った」と語った。