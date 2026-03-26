俳優・鈴木福が２６日、木曜パーソナリティーを務めた日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を“卒業”した。

番組最後でこれまで鈴木が取材してきた企業の社長らから惜別の言葉をおくられると、鈴木の頬には涙が伝った。「僕がこうなったらうれしいなと思っていたのが、この（取材した）企業に入りたいとか思ってくださる方がいてくれたらいいなと思っていた取材だったので、本当にそんな思いが届いていたんだと今感じてすごくうれしくて涙が出てしまいました」と声を震わせた鈴木。そして「この３年間、１８歳という本当に未熟な僕に大役を任せていただいて、日々刺激的でほんとうにいいこともちょっと悔しいことだったりイヤなことだったり、本当に日々変化がある中でこの『ＺＩＰ！』という場所が僕の居場所になってくれて、毎週ここに帰ってこられることがあったことが何よりうれしかったです」と語った。

また「小学１年生からずっと見続けたこの『ＺＩＰ！』という番組は僕にとってちょっと遠かったのですけど、パーソナリティーになってより近づいて、自分の番組になった時に気づいたのが、見ていてくださっている皆さんと一緒に作れている番組なんだなとということをこの３年間で学びました。このパーソナリティーは離れますけれども、これからも一緒に皆さんと僕と、そしてここにいるみんなで『ＺＩＰ！』がこれからも作られていくと思うので、その一員で有り続けたいなと思います」と最後は笑顔を見せ、出演者とともに手で雲を描く「ＺＩＰ！」ポーズで締めた。

鈴木は２月１９日の放送で卒業を発表。「本当に生放送という３時間１０分。みなさんとともに過ごさせていただく尊い時間でした」と感謝していた。

２０２３年に慶大に進学し、同年年４月に木曜パーソナリティーに就任。３年間、学業と両立し出演してきた。