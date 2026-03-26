ＡＩ（人工知能）を活用して自律的に作業を行うロボットの開発・普及の促進に向け、政府が近くまとめるＡＩロボ分野の国家戦略「ＡＩロボティクス戦略」案が判明した。

研究開発や人材育成を集中的に行う国際的な集積拠点を国内に整備することや、物流や介護、農業、災害対応、防衛など１６分野へのＡＩロボの導入を支援することを打ち出した。

戦略案では、日本勢は自動車生産などに使う産業用ロボで７割の世界シェア（占有率）を占め、機械を動かすためのデータを豊富に持つと指摘。モーターなどロボに使う部品でも世界的な優位性があるとして、国際競争力を高めるための具体的な施策を示した。

国際的な集積拠点では、住宅や工場など実際の導入現場に近い設備を使い、ＡＩやロボの開発や試験、データ収集を迅速に実施するとした。海外の企業、大学との共同研究も視野に入れる。

１６分野へのＡＩロボの導入支援については、政府による補助金の拠出などを想定している。各分野で２０３０年までにＡＩロボが使われる状況を作ることで、開発に欠かせないデータを収集する。

また、政府が産業用ロボや自動車の関連メーカーなどと連携し、人型などの汎用（はんよう）ロボのメーカーを育成するとした。ロボの頭脳となるＡＩの開発も後押しし、現在、産学官で開発しているロボ向け国産ＡＩを来年６月をめどに試験提供する方針も示した。

戦略案では、ロボなどを動かす「フィジカルＡＩ」と呼ばれる分野で、日本は強みを発揮できると分析。ＡＩとロボが融合する流れは「我が国にとって千載一遇の機会」と強調し、４０年までに日本のＡＩロボの世界シェアを米国や中国並みの３割超にすることを目指すとした。