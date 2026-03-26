7月3日に公開される中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』の追加キャストとして、板谷由夏、塩野瑛久、本多力、光石研、財前直見の出演が発表された。

参考：中島健人が人気俳優、長濱ねるがアイドル役で映画初共演 『ラブ≠コメディ』7月3日公開

本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメディ。

中島と小芝風花がW主演を務めた『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系）や『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）の紙谷楓が監督を務め、『ラジエーションハウス』シリーズ（フジテレビ系）や『ユニコーンに乗って』（TBS系）の大北はるかが脚本を手がける。

主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。30歳を迎え、「ラブコメなんて、もうやりたくない！」と重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。

葛藤を抱える人気俳優の神崎麗司を中島、ガールズグループ「ぴょんぴょんフルーツ」に所属するアイドル・南風美里を長濱ねるがそれぞれ演じる。

劇中で麗司と美里が出演するドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』のプロデューサー・首藤麻美を演じるのは、『ハケンの品格』（日本テレビ系）などの板谷。首藤は視聴率や限られた予算に常に振り回されているが、役者や現場スタッフの熱意に突き動かされ、次第にプロデューサーとして強い覚悟を持つようになる。

麗司の学生時代からの友人兼俳優仲間の渕上颯真を演じるのは、NHK大河ドラマ『光る君へ』や『未来のムスコ』（TBS系）などの塩野。渕上は、“ラブコメのプリンス”と称される麗司とは対照的に、社会派ドラマで主演を務め、映画賞も受賞する実力派。お互いをライバル視する2人は次第に対立していくが、渕上もまた、人知れず葛藤を抱えている。

巨匠・黒澤明監督に憧れる劇中ドラマの監督・二瓶三平を演じるのは、『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）などの本多。普段は優柔不断な二瓶だが、内に秘めた熱い一面を持ち、ピンチの時は現場スタッフを鼓舞して率いる頼もしい存在。だ

麗司の先輩俳優・山村賢二を演じるのは、『アウトレイジ』シリーズや『逃げきれた夢』などの光石。トップ俳優ではなくても、多くの人が気軽に楽しめる作品で観る人を幸せにしたい――そんな想いを持つ山村は、役者人生に悩む麗司にそっと手を差し伸べる。

そして、“ラブストーリーの神様”と称される大御所脚本家・橋谷きな子を演じるのは、NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』やNHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』などの財前。脚本家として一言一句のセリフ改変も許さない厳格な橋谷は、現場を震え上がらせるほどの権力者として君臨している。（文＝リアルサウンド編集部）