「和菓子」で痩せる? 太りたくない人が選ぶべき100kcal台の和菓子リスト

和菓子のカロリーは種類によって大きく異なります。健康的に楽しむためには、代表的な和菓子のおおよそのカロリーを把握しておくことが大切です。本章では、主な和菓子のカロリーの目安を具体的に示したうえで、洋菓子との違いについても整理します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

和菓子のカロリー：具体的な数値と比較

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

和菓子のカロリーは種類によって大きく異なります。適切な選択と量の調節のためには、具体的な数値を知っておくことが大切です。

代表的な和菓子のカロリー一覧

代表的な和菓子のカロリーを見ていきましょう。大福1個（約80g）は約200～240kcal程度、どら焼き1個（約70g）は約200～220kcal程度とされています。羊羹は1切れ（約50g）で約150～170kcal、みたらし団子1本（約60g）は約130～150kcal程度です。カステラは1切れ（約50g）で約160～180kcal、水ようかんは1個（約100g）で約100～120kcal程度となっています。寒天を使った水菓子や葛餅は比較的カロリーが低く、1人分で80～100kcal程度のものもあります。

これらの数値は製品によって変動しますが、一般的な目安として参考になります。和菓子のエネルギーは主に糖質に由来しており、サイズや甘さによって大きく変わることを覚えておきましょう。

洋菓子との具体的なカロリー比較

同じ甘味でも洋菓子はさらにカロリーが高い傾向にあります。ショートケーキ1個(約100g)は約300～350kcal、シュークリーム1個(約80g)は約200～250kcal程度です。チョコレートケーキやチーズケーキになると、1切れで400kcalを超えることも珍しくありません。クッキー類も、バターを多く使うため100gあたり500kcal前後となります。こうした洋菓子のカロリーが高い理由は、脂質含有量の多さにあります。同じ重量であれば、脂質の少ない和菓子のほうがカロリーは低めになる傾向があります。ただし、和菓子も決して低カロリーではないため、どちらを選ぶにしても適量を心がけることが重要です。間食として摂る場合は、1日の総エネルギー摂取量の中でバランスを考える必要があります。

まとめ

和菓子は日本の伝統的な食文化であり、適切に楽しむことで生活に彩りを加えることができます。一方で、糖質が多く含まれているため、健康管理においては注意が必要です。本記事で紹介したように、カロリーや糖質、脂質の特徴を理解し、自分の健康状態や目標に合わせて摂取量や頻度を調整することが大切です。特に糖尿病や肥満が気になる方は、医療機関と相談しながら、安全に楽しむ方法を見つけてください。和菓子を完全に避けるのではなく、賢く付き合うことで、心身ともに豊かな生活を送ることができるでしょう。気になる症状がある方や、食生活について不安がある方は、専門医や管理栄養士への相談をおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「健康食品の安全性・有効性情報」

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」