正常数値でも安心できない!? 健診で見逃されやすい眼の病気と検査の落とし穴【眼科医解説】

病気の早期発見には定期的な健康診断が必要不可欠であり、その中には眼科検診も含まれています。しかし、実は眼の検査項目は十分とは言えません。一般的な視力検査や眼底検査、眼圧検査だけでは、失明リスクのある重大な病気を見逃す可能性があります。大切な視力を守るために知っておくべきポイントについて、眼科ドック東京品川院長の眞鍋洋一先生に解説していただきました。

※2026年2月取材。

監修医師：

眞鍋 洋一（眼科ドック東京品川（presented by Mayo eye clinic））

埼玉医科大学大学院臨床医学研究科眼科学修了。医学博士、日本眼科学会眼科専門医、日本医師会産業医、身体障害者福祉法指定医。丸山記念総合病院、聖路加国際病院での勤務を経て香川県高松市で開業。2019年、大多喜眼科事務長兼副院長に就任。2026年1月、「眼科ドック東京品川」を開業。自覚なく進行し、自覚したときには進行していることが多い眼疾患の早期発見・予防を目指して、多角的な視点から患者の視機能をサポートしている。

健康診断の視力検査に潜む意外な「落とし穴」

編集部

健康診断の視力検査だけで、眼の健康は判断できるのでしょうか？

眞鍋先生

結論から言えば、判断できません。眼科で重視するのは裸眼視力ではなく、レンズで調整した「矯正視力」だからです。本来、適切なレンズを用いれば視力は1.0以上出るはずですが、それが叶わないということは、角膜から網膜、視神経に至るまでのどこかに物理的な障害が起きているサインです。

編集部

矯正視力が1.0に届かないこと自体、病気を見つける重要な基準になるのですね。

眞鍋先生

その通りです。多くの人は「最近眼がかすむのは疲れや年のせい」と放置しがちですが、こうした症状の裏に初期の白内障や網膜疾患が隠れていることは珍しくありません。

一般的な健診の視力検査では「なぜ視力が出ないのか」という原因までは突き止められません。数値が基準を下回っているなら、それは様子見でよいというサインではなく、精密検査が必要だという体からのSOSなのです。

健診の眼底検査では「網膜の端」にある病気が見つけづらい

編集部

眼底検査にも限界があるのでしょうか？

眞鍋先生

眼科検診の眼底検査は一般的に無散瞳（目薬で瞳を広げない状態）で行うため、撮影範囲がごく狭い範囲に限られます。つまり、写真に写っていない範囲に病気が隠れていても発見が難しいのです。

編集部

写らない場所ではどのような病気が起こり得るのですか？

眞鍋先生

代表的な病気は網膜裂孔（もうまくれっこう：光を感じ取る網膜に穴が開いた状態）で、放置すると網膜剥離（もうまくはくり：網膜が下の組織からはがれて浮き上がった状態）に進行して手術が必要になる場合があります。自覚症状がないまま写真の範囲外で進行しているケースがあり、健診で「異常なし」と言われても、網膜全体をくまなく診ていない状態での結果だという認識が必要です。

緑内障の9割が「正常眼圧」？ 1回きりの検査では不十分な理由

編集部

眼圧が正常範囲内であれば緑内障の心配はないでしょうか？

眞鍋先生

大きな誤解です。広義の慢性緑内障の約9割は、眼圧が正常範囲内である「正常眼圧緑内障」です。また、眼圧の適正値は人によって異なるため、検査結果が一般的な正常値であっても、その人にとっては病気を引き起こす数値の場合があります。



眼圧は本来、経時的な変化を追うことが重要です。たった1回の計測結果だけでの判断は危険と言えるでしょう。緑内障で一度失った視野を回復させることはできません。自覚症状が表れたときには視野の回復が難しいため、定期的に精密検査を受ける姿勢が重要です。

編集部まとめ

健康診断の眼科検査は、あくまで最低限のスクリーニングです。視力が1.0以上あり、眼底検査の結果や眼圧の数値が正常でも、重大なトラブルが隠れている可能性は否定できません。一生使い続ける大切な眼だからこそ、健診結果を過信しない姿勢を持ちましょう。

医院情報

眼科ドック東京品川（presented by Mayo eye clinic）

所在地東京都港区港南2丁目6-11 品川82ビル6階

診療科目眼科

診療時間完全事前Web予約制（電話による予約不可）

070-5677-2184

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