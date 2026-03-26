◇フィギュアスケート世界選手権第1日（2026年3月25日 チェコ・プラハ）

フィギュアスケート世界選手権第1日が25日、チェコ・プラハで開幕し、ペア・ショートプログラム（SP）で、ミラノ・コルティナ五輪代表の“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が69・55点で5位発進した。

前回はフリー進出を逃しただけに、26日は2人にとっては初のフリーとなる。

好スタートにネット上では「ゆなすみSP5位！！！フリーも笑顔で終われますように！！素晴らしいーーー」「頑張れ！！！」「」「五輪明けのワールドとはいえSP5位…！！！2枠とっちゃえ！！！！」「ゆなすみペア、SP5位でフリー進出！良かった！3度目の正直で進出したフリー、力を出し切って欲しいですね」「ゆなすみSP5位発進だ！！！嬉しい」などの声が上がっている。

五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は今大会の出場を辞退。日本勢1組のみ参加となったゆなすみが10位以内に入れば、来季の世界選手権で日本勢の出場2枠確保となる。