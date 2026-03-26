一口サイズで食べやすい！【カルディ】休憩中につまみたくなる♡「お手軽おやつ」

休憩中やティータイムのお供にぴったりな一口サイズの「お手軽おやつ」。何か食べたくなったらすぐに口の中に入れられて、手軽に小腹を満たしてくれるので、ストックしておくといいかも。そこで今回は、おしゃれで可愛いパッケージも魅力の【カルディ】のお菓子を紹介します。

春を感じるパッケージが華やか

春らしいグリーンとピンクの色合いが華やかな「さくらマドレーヌ」。袋の中には、プチマドレーヌが20個入っており、ふんわりと漂うさくらの香りも一緒に楽しめます。@ftn_picsレポーターHaruさんが「一口サイズで食べやすい」とコメントしているように、マドレーヌはパクっと食べやすいサイズ感。お花見に持参するのもおすすめです。

おしゃれなデザインはプチギフトにも

ドライストロベリーをホワイトチョコレートでコーティングした「苺のホワイトチョコ（筒） 6p」。断面を見ると、ドライストロベリーを包むチョコレートのコーティングが厚めなので、ストロベリーの酸味に負けない、ホワイトチョコレートの甘みも味わえそう。中身もパッケージもおしゃれなお菓子なので、ちょっとしたプレゼントや手土産変わりにもなるはず。

ミニバッグもコーヒーゼリーも主役級

「カルディ伝説柄カラビナ付きミニバッグ（コーヒーゼリー入り）」は、エコバックのデザインをそのまま小さく、ミニバッグにした商品。バッグの中には、オリジナルのブレンドコーヒーを使ったコーヒーゼリーも4つ入っています。ミニバッグは手のひらほどの大きさで、カギやイヤホンを入れる小物入れとして使えそうです。

ほどよい塩気に手が止まらない

@monmon.121さんが「指までおいしいやつ」と絶賛するのは、一口サイズのいか天に梅の粉をまぶした「うめいか天」。いか天のサクサク感と梅の粉の酸味がクセになる組み合わせのようで、次から次へと手に取ってしまう味を楽しめそう。おやつはもちろん、おつまみにもぴったりです。

【カルディ】の「お手軽おやつ」は、プチギフトや手土産としても使える、おしゃれで可愛いパッケージも魅力。一口サイズの食べやすい大きさは、ホッと一息つきたいときのお供にぴったりなので、ぜひ店頭でチェックしてみて。

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※こちらの記事ではftn_pics、@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる