中島健人主演『ラブ≠コメディ』追加キャスト発表 塩野瑛久が葛藤抱える実力派俳優役に
歌手で俳優の中島健人が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）の追加キャストが解禁された。
【写真】かわいい！くしゃくしゃ笑顔の中島健人
同作品は情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。主人公の神崎麗司（中島）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない!」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが麗司の人生を大きく動かしていく。
劇中で麗司と美里が出演するドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』のプロデューサー・首藤麻美を演じるのは、板谷由夏。視聴率や限られた予算に常に振り回されている首藤は、役者や現場スタッフの熱意に突き動かされ、次第にプロデューサーとして強い覚悟を持つようになる。
麗司の学生時代からの友人兼俳優仲間の渕上颯真を演じるのは、塩野瑛久。渕上は“ラブコメのプリンス”と称される麗司とは対照的に、社会派ドラマで主演を務め、映画賞も受賞する実力派。お互いをライバル視する2人は次第に対立していくが、渕上もまた、人知れず葛藤を抱えている。
巨匠・黒澤明監督に憧れる劇中ドラマの監督・二瓶三平を演じるのは、本多力。普段は優柔不断な二瓶だが、内に秘めた熱い一面を持ち、ピンチの時は現場スタッフを鼓舞して率いる頼もしい存在。
麗司の先輩俳優・山村賢二を演じるのは、光石研。トップ俳優ではなくても、多くの人が気軽に楽しめる作品で観る人を幸せにしたい――そんな想いを持つ山村は、役者人生に悩む麗司にそっと手を差し伸べる。
“ラブストーリーの神様”と称される大御所脚本家・橋谷きな子を演じるのは、財前直見。脚本家として一言一句のセリフ改変も許さない厳格な橋谷は、現場を震え上がらせるほどの権力者として君臨している。
個性豊かなキャラクターが登場し、それぞれが悩みや葛藤と向き合いながら成長していく姿が描かれる。
【写真】かわいい！くしゃくしゃ笑顔の中島健人
同作品は情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。主人公の神崎麗司（中島）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない!」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが麗司の人生を大きく動かしていく。
麗司の学生時代からの友人兼俳優仲間の渕上颯真を演じるのは、塩野瑛久。渕上は“ラブコメのプリンス”と称される麗司とは対照的に、社会派ドラマで主演を務め、映画賞も受賞する実力派。お互いをライバル視する2人は次第に対立していくが、渕上もまた、人知れず葛藤を抱えている。
巨匠・黒澤明監督に憧れる劇中ドラマの監督・二瓶三平を演じるのは、本多力。普段は優柔不断な二瓶だが、内に秘めた熱い一面を持ち、ピンチの時は現場スタッフを鼓舞して率いる頼もしい存在。
麗司の先輩俳優・山村賢二を演じるのは、光石研。トップ俳優ではなくても、多くの人が気軽に楽しめる作品で観る人を幸せにしたい――そんな想いを持つ山村は、役者人生に悩む麗司にそっと手を差し伸べる。
“ラブストーリーの神様”と称される大御所脚本家・橋谷きな子を演じるのは、財前直見。脚本家として一言一句のセリフ改変も許さない厳格な橋谷は、現場を震え上がらせるほどの権力者として君臨している。
個性豊かなキャラクターが登場し、それぞれが悩みや葛藤と向き合いながら成長していく姿が描かれる。