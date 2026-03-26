お笑いタレント、もう中学生（43）が26日までに自身のXを更新。25日放送の日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁生放送SP！！」に続いて、SNSでもモデルの恵里（32）との結婚を発表した。

もう中学生は「有吉の壁生放送SP！！」で結婚したことを生報告。番組終盤、頭にはちまきをしてスーツ姿で登場した。自作の段ボールパネルを使って「43歳になりました〜！」「厄年、明けました〜！」と伝えた後、「そしてもう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、共演者たちが段ボールをめくると同時に「結婚、しました〜！」と発表した。

驚いた有吉弘行や佐藤栞里から「本当に？」と確認されると、「本当です！」と答えていた。

放送後、もう中学生はXを通じ、直筆の声明を公開。「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました。家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です。これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと家庭を築いてゆきます」とつづった。

そして「みなさまからいつもいただいているスペシャルなパワー、たくさんの応援やエール、そしてお笑いをくださり、本当にありがとうございます。今まで以上にキチンとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願いいたします」と感謝した。

そして妻の恵里もXを更新。声明を発表し「皆様へ この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました」と報告。「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」などとつづった。

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以下、発表全文。

日々、心からお世話になってあります。もう中学生と申します。

生まれて43年、お笑いを目指し24年、様々な方々にお世話になり、学ばさせていただき、応援・ご指導・ご鞭撻助けていただいて今があります。

あらためて本当にありがとうございます。

大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました。

家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です。

これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと家庭を築いてゆきます。

みなさまからいつもいただいているスペシャルなパワー、たくさんの応援やエール、そしてお笑いをくださり、本当にありがとうございます。

今まで以上にキチンとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願いいたします。

もう中学生