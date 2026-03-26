売り切れる前に買えてよかった〜！人気コラボ新作♡今話題の100均激かわタンブラー

今回ご紹介するのは、TGC×ダイソーのコラボボトルです。300円とは思えないイマドキのデザインで、SNSでも「可愛すぎる♡」と購入報告が続出しています。また、実用性も兼ね備えており、結露しにくいダブルウォール風の構造やパッキン付きで漏れにくい安心設計もGOOD。売り切れ必至なので要チェックです！

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商品情報

商品名：ドリンクボトル（ラメ入り）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：直径7.1cm×高さ19.8cm

容量：330mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480918723

SNSでも話題に！TGC×ダイソーの注目の商品をチェック

ダイソーで見つけた『ドリンクボトル（ラメ入り）』が、話題通りの可愛さで思わず手に入れたくなるアイテムだったのでご紹介します。

こちらは東京ガールズコレクション（TGC）コラボレーションの特設コーナーで発見。

価格は￥330（税込）とプチプラながら、デザイン性も機能性もばっちり。

SNSで購入報告が続出しているのも納得の仕上がりです。

デザインに目が行きがちですが、ボトルの構造にも注目したいところ。

ダブルウォールになっているので、例えば冷たいドリンクを入れても、結露しにくい効果が期待できます。

さらに、フタ部分にはパッキンが付いているので、中身が漏れにくい設計になっているのがGOOD。

早速使っていきましょう！

シンプルなドリンクも映える！ダイソーの『ドリンクボトル（ラメ入り）』

お茶を入れてわざとボトルを横倒しにしてみました。

中身がこぼれなかったので、カバンに入れて持ち歩くときも安心。結露もそこまで気になりません。

見た目のギラギラ感もポイントで、シンプルなドリンクもこのタンブラーに入れるだけで、一気に華やかになります。

SNS映えも抜群なので、人気の理由がよく分かりました。

今回はダイソーの『ドリンクボトル（ラメ入り）』をご紹介しました。

ボトルの入り口は幅広く作られていますが、手が入らないサイズ感。そのため、洗うときは柄付きスポンジが必要になります。

ちょっとした手間はありますが、清潔に保てば長く使える優秀なタンブラーです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。