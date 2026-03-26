100均で見つけて思わず2度見！「あっ意外と優しいのね…」見た目のインパクトが凄いイボイボ

セリアで見つけた瞬間、思わず2度見してしまった『フットリフレッシュボード』。たくさんのイボイボで、足裏を心地良くリフレッシュできるリラックスグッズです。見た目のインパクトが凄いので、さぞかし刺激が強いのだろう…と覚悟していたのですが、いざ踏んでみると優しい使い心地！水洗いもできて衛生的に使えます◎

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商品情報

商品名：フットリフレッシュボード

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：19cm×13.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244688622

足裏を優しく刺激してリラックス！セリアの『フットリフレッシュボード』

セリアで見つけた瞬間、思わず2度見してしまった『フットリフレッシュボード』。

踏むだけでリフレッシュできる、足裏用リラックスグッズです。かなり気になる見た目をしており、売り場で見つけたときも「これ何だろう…？」と思ってしまいました。

筆者が訪れた店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていましたよ。

セリアといえば、100円商品を中心に販売しているので、こういった大きめのグッズが出ているのは珍しいなと思って買ってみました。

イボイボがたくさん付いていて、見るからに足裏を心地良く刺激してくれそうです！

古き良き青竹ふみとは少し違います。

本体の中心がくにゃっと曲がるくらい柔らかい質感です。

平らで安定した場所に置き、椅子などに座った状態で使用します。

足裏が痛くなるまで強く押し付けず、慣れていない方はタオルを敷くか、靴下を履いた状態で行うのがポイントです。

いざ踏んでみると、健康サンダルみたいな感じかな…優しく刺激できて気持ちがいいです。

柔らかく弾力があるので、そこまでイボイボがグイッと入っていく感じはありません。

写真の通り柔らかいので、踏むと凹んでしまいます。

裏面は空洞になっていて、強い圧がかかると凹んでしまうようです。

程よい刺激感でリラックスできるので、強い刺激が苦手な方や、優しくリフレッシュしたい方にいいかも。

逆に強い刺激が欲しい場合は、物足りなさを感じるかもしれません。

ちょっと気になる部分も…！水洗いができて衛生的に使えるのは◎

よく見るとフチのバリが多く、処理がやや甘いように感じました。

ただ、100円ということを考えると、ある程度妥協できる部分かもしれません。

汚れた場合は水洗いができるので、衛生的に使えるのが嬉しいポイント！

フックに掛けて保管できるので、省スペース保管が可能。洗った後はしっかりと乾燥させることができますよ。

今回は、セリアの『フットリフレッシュボード』をご紹介しました。

コンパクトで手軽にリフレッシュできるアイテムが、100円で買えるのはありがたいなと思いました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。