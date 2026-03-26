100均姉妹店で理想の見つけた！「横置きだと使いにくいんよ…」キッチン狭い家の救世主

ダイソーの姉妹店で見つけた自立するトングは、省スペースで置けるうえ衛生的に使える優れもの。引っ張ると展開し、しっかり掴める設計で使い勝手も抜群。使わない時はコンパクトに収まります。一人暮らしのミニキッチンにこそ取り入れたい、狭い場所でも快適に使える調理アイテムです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：自立するステンレストング（26.9cm）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：26.9cm

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480528137

高クオリティなキッチングッズを発見！

一人暮らしのミニキッチンって、とにかく作業スペースが足りないですよね。

例えば、調理中にトングを置こうとしても、一般的な先がつかないトングは横に寝かせる構造なので場所を取ってしまい、「ちょっと置きたいだけなのに…」とプチストレスを感じることも多いはず。

そんな悩みを解決してくれるアイテムを、ダイソーの姉妹店で見つけました。

今回ご紹介するのは、スタンダードプロダクツの『自立するステンレストング（26.9cm）』という商品。

この表面に刻まれた「18-8」の数字は、クロムとニッケルの含有量を示しています。

ニッケルが多いほど耐久性が高くなり、さらに、ステンレスの表面にクロムの酸化物でできたごく薄い保護膜のおかげで、錆びにくくなるのも特徴です。

滑らかな仕上がりで使い心地もよく、プチプラとは思えないクオリティが◎

狭い空間で使える！スタンダードプロダクツの『自立するステンレストング（26.9cm）』

自立するタイプなので、限られたスペースでも場所を取らないのが魅力。また、調理台にそのまま置いてもトングの先が触れないので衛生的です。

これが想像以上に快適で、料理中の動きがぐっとスムーズになりました。

引っ張ると展開する構造で、トングのデザインは平たいフォルムに少し波打ったフチがついています。

シンプルな形ですが、この絶妙な形のおかげで食材をしっかり掴めるのもポイント。

調理や盛り付け、料理の取り分けなど万能に使えますよ。

今回はスタンダードプロダクツの『自立するステンレストング（26.9cm）』をご紹介しました。

ほんの僅かなスペースにも置けるキッチングッズ。

素材にもこだわられていて、手に持ったときの扱いやすさも魅力です。

小さなキッチンの救世主として、これからも大活躍してくれそう。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。