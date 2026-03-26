100均で得した気分！「雑貨屋で倍以上するのに…！」見かけた瞬間即買いだったキッチングッズ

開けたお菓子の袋、ちょっとだけ残して保管しておきたいとき、見た目も楽しみながら使えるポテトチップス型のクリップ。雑貨屋さんなどで買うと数百円しますが、ダイソーなら100円で手に入ります！袋の口をしっかり挟めるつくりで、おもちゃっぽく見えて意外と実用的。見た目も使い勝手もどちらも外せない！という方に♡

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商品情報

商品名：ポテトチップスクリップ（2個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5.8cm×5cm×3.5cm

内容量：2個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480812229

見た目はそのままポテトチップス！ダイソーの『ポテトチップスクリップ』

ダイソーのキッチングッズ売り場で、思わず目に留まったアイテム。ポテトチップスモチーフのクリップです。

こういうデザインって雑貨屋さんでもよく見かけますが、4個入りで800円くらいすることが多く、ちょっと手を出しにくい印象がありました。

それがダイソーだと、2個入りで110円（税込）。かなり手に取りやすい価格です。これは得した気分！

しっかり挟めて安心！見た目以上にちゃんと使える！

デザインは、ギザギザタイプのポテトチップスそのもの。ちょっとした雑貨感覚で使える可愛いビジュアルもポイントです。

素材はプラスチックで、陰影や焦げ色などはないシンプルな色味。少しおもちゃっぽさはありますが、このチープさがむしろ可愛く感じます。

挟む部分には、ポテトチップスのデザインとは別のギザギザの形状がついています。袋の口を挟むとぴたっと留まりやすく、ズレにくい工夫がされています。

見た目重視のアイテムに見えて、実用面もきちんと押さえられているのがGOOD◎

今回は、ダイソーの『ポテトチップスクリップ（2個）』をご紹介しました。雑貨屋さんだと少し値段が張るデザインが、ダイソーなら手に取りやすい価格でそろうのが嬉しいですね。

しっかり挟めるつくりで、お菓子の袋を留めるだけでちょっとしたアクセントにもなり、使うたびに気分が上がります♪

雑貨屋さんで見かけて、デザインに惹かれていたという方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。