ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に愛媛・西予市から生出演した。

この日は月に１度の「出張中継」。安住アナは長さ１０９メートルの日本一長い廊下がある宇和米博物館（旧宇和町小学校）から中継した。

中継にはあいてれびの豊福海央アナウンサーが出演した。豊福アナは２０２１年に同局に入社し「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の「列島リアルタイム中継」で同年１０月から愛媛県担当キャスターを務めてきた。

安住アナは「聞きましたよ。なんかお辞めになるとか」と尋ねると豊福アナは「そうなんです。３月末であいてれびを退社いたします」と発表した。

同博物館は廊下を使ったぞうきんがけレースが体験できる。４年前にも体験した豊福アナは再挑戦し、タイムが「１分１５秒９４」と４年前の「１分５６秒５８」を大幅に更新した。

安住アナは「すごいことよ」と絶賛。続けて豊福アナが同番組に出演した名場面をＶＴＲで紹介した。

ＶＴＲを見ながら涙した豊福アナは視聴者へ「本当に４年半ありがとうございました。いろんな経験をさせていただきまして、中継の楽しさも難しさもトコトン学ばせていただきました。ＴＨＥ ＴＩＭＥ，の皆さんに育てていただいたと言っても過言ではありません。この経験を胸に、これからも頑張ってまいります。本当にお世話になりました」とメッセージを送った。

安住アナは「豊福さん、４年半、どうもありがとうございました。また、どこかでお会いしましょう」と言葉を贈った。