村上佳菜子、都市で異なる観客反応明かす 名古屋と大阪の違いも
タレントで元フィギュアスケート選手の村上佳菜子（31）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演した。この日のテーマ「“東京・名古屋・大阪”最も住みたい都市はどこ!?東名阪の女が大激論SP」の中で、アイスショーを通じて感じた都市ごとの観客の違いを語った。
【写真】パープルビキニで引き締まった美ボディを披露した村上佳菜子 ※2枚目
名古屋代表として出演した村上は、各地のアイスショーで感じる観客の反応について言及。「名古屋は、いい演技にはたくさん拍手してくれて盛り上がるんですけど、ちょっとミスすると拍手がすごく小さくなる」と明かし、地元ならではのシビアさを感じると語った。
一方で大阪については「いつも楽しみにしている」といい、演技中の雰囲気の違いを紹介。ポーズを取る前から「佳菜子ちゃーん！」と客席から声が飛ぶこともあるという。
このエピソードにMCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「それはそれでやりづれえだろ！」とツッコミ。スタジオの笑いを誘う中、村上は笑顔でうなずきながら応じていた。
【写真】パープルビキニで引き締まった美ボディを披露した村上佳菜子 ※2枚目
名古屋代表として出演した村上は、各地のアイスショーで感じる観客の反応について言及。「名古屋は、いい演技にはたくさん拍手してくれて盛り上がるんですけど、ちょっとミスすると拍手がすごく小さくなる」と明かし、地元ならではのシビアさを感じると語った。
一方で大阪については「いつも楽しみにしている」といい、演技中の雰囲気の違いを紹介。ポーズを取る前から「佳菜子ちゃーん！」と客席から声が飛ぶこともあるという。
このエピソードにMCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「それはそれでやりづれえだろ！」とツッコミ。スタジオの笑いを誘う中、村上は笑顔でうなずきながら応じていた。