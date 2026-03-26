人気レースクイーンの霧島聖子（34）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。サーキットでのブラック＆ゴールド・ミニスカコスチューム姿を披露した。

「44号車のマシンの雰囲気にマッチしたラグジュアリーでクールなデザインのコスチューム 色合いがかっこよくて好き 次のS耐が早くも楽しみだね！」とつづり、「TEAM・POP・RACE」44号車・AMG GT3 EVOのマシンカラーと同じブラック＆ゴールドの超ミニスカ・コスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「ブラックとゴールドの色合いがカッコイイコスチュームですね」「聖子さんはこういうコスが似合いますな 眼福すぎ」「とっても似合って素敵」「かっこいい〜」「素敵ですね」「カッコイイ＆可愛い」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。