「小さいママ見てるみたい」DAIGO、娘＆息子のツーショットを公開！ 「可愛すぎます」「絶対美人さん」
ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは3月24日、自身のInstagramを更新。娘＆息子のツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】DAIGOの娘＆息子
ファンからは「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」「小さいママ見てるみたい」「絶対美人さん」「可愛すぎます」「景子さんもご一緒でしたか〜？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】DAIGOの娘＆息子
「景子さんもご一緒でしたか〜？」DAIGOさんは「島根、こないだ行きました！」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目は娘と息子のツーショットで、DAIGOさんの祖父で元首相の故・竹下登さんの石像の下で撮影しています。記事執筆時点の25日現在、娘は5歳、息子は2歳。写真は後ろ姿ですが、着実に成長していることが分かります。
「将来女性ジョッキー!?」2025年12月20日では、娘の後ろ姿を公開していたDAIGOさん。乗馬シミュレーターを体験していますが、ファンからは「娘ちゃん、カッコよすぎ」「将来女性ジョッキー!?」「そんな大きくなってる事にビックリした」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)