モデルの恵里（32）が26日までに自身のXを更新。お笑いタレント、もう中学生（43）との結婚を発表した。

もう中学生は25日、日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁生放送SP！！」に出演。結婚したことを生報告。番組終盤、頭にはちまきをしてスーツ姿で登場した。自作の段ボールパネルを使って「43歳になりました〜！」「厄年、明けました〜！」と伝えた後、「そしてもう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、共演者たちが段ボールをめくると同時に「結婚、しました〜！」と発表した。

驚いた有吉弘行や佐藤栞里から「本当に？」と確認されると、「本当です！」と答えていた。

恵里は声明を発表し「皆様へ この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました」と報告。

「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」などとつづった。

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以下、発表全文。

皆様へ

この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました。

優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、関わり支えてくださった皆様に心から感謝しております。

お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています。

今後ともよろしくお願い致します。

2026年3月25日

恵理