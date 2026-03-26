（CNN）イラン国営の英語放送局プレスTVは25日、15項目から成る米国の停戦案に対してイラン当局が五つの停戦条件を提示したと報じた。

停戦案の詳細を把握している政治・安全保障担当の高官とプレスTVが報じたこの人物が、イラン政府を代表して発言する権限を有しているかどうかは不明。しかし、この情報が英語放送局のプレスTVによって報じられたことは注目に値する。米国側など英語圏の人々を想定して発信されたことを示唆しているためだ。

報道によると、イラン側が提示した五つの条件は以下の通り。

・「侵略と暗殺」の完全な停止

・イランでの戦争再開防止を保証する具体的な仕組みの確立

・戦争による損害と賠償について明確に定めた支払いの保証

・全ての戦線での戦闘、中東全域のイラン代理勢力に対する戦闘の終結（イスラム教シーア派組織ヒズボラを標的としたイスラエルによるレバノンへの攻撃の終結も必要）

・ホルムズ海峡におけるイランの主権行使および同海峡に対するイランの法的権利の承認

プレスTVが報じたところによると、イラン当局者は「戦闘終結のタイミングはイランが決め、イラン側の条件が満たされた場合に成立する」と指摘し、トランプ米大統領が決めることは許さないとした。

イランで誰が決定権を持っているのか、イランの国営メディアなどに語っている当局者がその権限を認められているかどうかは不明だ。トランプ氏は今週、イラン側の要望で始まったとする協議にウィトコフ中東担当特使と自身の長女の夫ジャレッド・クシュナー氏が関与していると述べたが、話し合いに応じているイラン側の人物については明らかにしなかった。