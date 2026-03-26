現役引退から１２年…２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんがプライベートショットを公開した。

２６日までにインスタグラムを更新。スマイルマークの絵文字だけ載せ、眼鏡をかけた姿でカフェでくつろぐ様子やワインショップを訪れたもの、友人と撮影した“素顔”をアップした。

この投稿には「なんてこった！！！」「春を告げる妖精みたい」「かわいい！」「貴重な日常をシェア…ありがとう」「相変わらずの美しさ」「メガネがお似合い」「ああ、私の女神」「永遠の伝説」などとあらゆる言語で感嘆の声が寄せられている。

昨年９月に３５歳となったヨナさん。１４年ソチ五輪で銀メダルを獲得後、引退。２２年１０月に声楽家のコ・ウリムさんと結婚した。コさんが活動するグループ「フォレステラ」が出演した１８年のアイスショーで知り合い、３年間の交際を経て結婚に至ったという。最近では雰囲気が激変したモデル姿や、兵役を終えて除隊したコさんとの夫婦ショットが「美男美女」と話題になった。