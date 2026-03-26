ランニングは靴が命！自分に合った最適なランニングシューズを選ぶポイントとは！？【ランニングの教科書】

ランニングは靴が命！自分に合った最適なランニングシューズを選ぶポイント

スニーカーや運動靴では衝撃の吸収機能が不充分

走ると決めたその日から、気軽に始められるのがランニングのメリットです。とは言え、普段履ばきのスニーカーや運動靴で走ると、ケガのリスクが高まるので注意が必要です。実は、ランニングの着地の際、脚には体重の約３倍もの衝撃がかかると言われています。

スニーカーや運動靴には、この衝撃を吸収する機能が十分に備わっていないため、関節や筋肉を痛める恐れがあるのです。健康目的で始めたランニングで、ケガをして走れなくなったら本末転倒です。だからこそ、必ず専用のランニングシューズを履いて走るようにしましょう。

ランニングシューズを購入する際は、専門の実店舗をオススメします。というのも「足にジャストフィットするサイズ」がシューズ選びのポイントだからです。実店舗で足のサイズを採寸し、店員さんと相談しながら試し履きして、自分に合ったランニングシューズを選びましょう。

また、近年流行の厚底シューズは上級者でも走りづらいケースがあるので、こちらも店員さんに相談して初心者向けの厚底シューズを選びましょう。次ページ以降で、細かいポイントなどを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』