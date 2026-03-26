シュート/パス/ドリブルの全てで重要な自分の身体を自在に操れるようになる為の練習法とは！？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

シュート/パス/ドリブルの全てで重要な自分の身体を自在に操れるようになる為の練習法

自分の身体を自在に操れるようになろう

【どうして】シュートやドリブルはしなやかさが大事になる 身体がしなやかならケガも防げる

サッカーには様々なプレー、動きがあります。シュートやパス、ドリブル、ディフェンスなどですが、どれも身体をしなやかに動かすことでプレーが上達します。

サッカーなのでボールテクニックに意識がいきがちですが、自分の身体を自在に操れるようになれば自然とボールテクニックもついていきます。

身体を思い通りに動かせるようになればケガをしにくくなったり転びにくくなったりするなどの効果にもつながります。

おすすめなのが体操などの全身運動です。

前回りや後ろ回り、側転などの動きはしなやかさを出すのに適しています。

コーチからひとこと

前回りしてからダッシュするなど、サッカーの動きを加えることでウォーミングアップにも使えます。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏輝