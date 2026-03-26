東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6947　高値0.7004　安値0.6943

0.7047　ハイブレイク
0.7026　抵抗2
0.6986　抵抗1
0.6965　ピボット
0.6925　支持1
0.6904　支持2
0.6864　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5806　高値0.5843　安値0.5804

0.5870　ハイブレイク
0.5857　抵抗2
0.5831　抵抗1
0.5818　ピボット
0.5792　支持1
0.5779　支持2
0.5753　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3811　高値1.3820　安値1.3750

1.3907　ハイブレイク
1.3864　抵抗2
1.3837　抵抗1
1.3794　ピボット
1.3767　支持1
1.3724　支持2
1.3697　ローブレイク