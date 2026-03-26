東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6947 高値0.7004 安値0.6943
0.7047 ハイブレイク
0.7026 抵抗2
0.6986 抵抗1
0.6965 ピボット
0.6925 支持1
0.6904 支持2
0.6864 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5806 高値0.5843 安値0.5804
0.5870 ハイブレイク
0.5857 抵抗2
0.5831 抵抗1
0.5818 ピボット
0.5792 支持1
0.5779 支持2
0.5753 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3811 高値1.3820 安値1.3750
1.3907 ハイブレイク
1.3864 抵抗2
1.3837 抵抗1
1.3794 ピボット
1.3767 支持1
1.3724 支持2
1.3697 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6947 高値0.7004 安値0.6943
0.7047 ハイブレイク
0.7026 抵抗2
0.6986 抵抗1
0.6965 ピボット
0.6925 支持1
0.6904 支持2
0.6864 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5806 高値0.5843 安値0.5804
0.5870 ハイブレイク
0.5857 抵抗2
0.5831 抵抗1
0.5818 ピボット
0.5792 支持1
0.5779 支持2
0.5753 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3811 高値1.3820 安値1.3750
1.3907 ハイブレイク
1.3864 抵抗2
1.3837 抵抗1
1.3794 ピボット
1.3767 支持1
1.3724 支持2
1.3697 ローブレイク