“黒猫フェイスの柔軟美ボディ”三木優彩、濡れ髪×ビキニで誘惑 写真集の誌面カット解禁
『ミスSPA!2025グランプリ』に輝いた三木優彩のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 ミスSPA!2025／三木優彩「黒猫フェイスの柔軟美ボディ」』（発売中）から、誌面カットが公開された。沖縄で撮影された本作では、しなやかなスタイルと多彩な表情が収められている。
【写真】砂浜でジャンプうる三木優彩「黒猫フェイスの柔軟美ボディ」披露
三木優彩は1999年、大阪府生まれ。特技はクラシックバレエと英語で、趣味はカラオケやゲーム、eスポーツ観戦など幅広い。
本作は、毎年恒例となっている『ミスSPA!グランプリ』受賞者による沖縄ロケで撮影。スレンダーな体型を生かした“柔軟美ボディ”が随所で際立つ構成となっている。表紙には、真っ赤なランジェリーをまとい、熱を帯びた視線を向けるカットを採用。挑発的でありながらも洗練された雰囲気が印象的だ。
さらに、純白のビキニ姿で躍動感あるポージングを見せる場面や、ファスナーがアクセントになったブルーのビキニで爽やかさを演出するカットも収録。濡れ髪でこちらを見つめる艶やかなシーンなど、多彩なシチュエーションで異なる魅力を引き出している。
“黒猫フェイスの柔軟美ボディ”と評される三木の個性が凝縮された本作。しなやかさと色気を併せ持つ表現力で、グランプリの名にふさわしい存在感を示している。
【写真】砂浜でジャンプうる三木優彩「黒猫フェイスの柔軟美ボディ」披露
三木優彩は1999年、大阪府生まれ。特技はクラシックバレエと英語で、趣味はカラオケやゲーム、eスポーツ観戦など幅広い。
さらに、純白のビキニ姿で躍動感あるポージングを見せる場面や、ファスナーがアクセントになったブルーのビキニで爽やかさを演出するカットも収録。濡れ髪でこちらを見つめる艶やかなシーンなど、多彩なシチュエーションで異なる魅力を引き出している。
“黒猫フェイスの柔軟美ボディ”と評される三木の個性が凝縮された本作。しなやかさと色気を併せ持つ表現力で、グランプリの名にふさわしい存在感を示している。