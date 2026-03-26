２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９０．３２ドル（－２．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５５２．３ドル（＋１５０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７２３６．１セント（＋３０８．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９７．７５セント（＋７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６７．２５セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７１．７５セント（＋１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３５６．４１（－２．８４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９０．３２ドル（－２．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５５２．３ドル（＋１５０．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７２３６．１セント（＋３０８．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９７．７５セント（＋７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６７．２５セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７１．７５セント（＋１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３５６．４１（－２．８４）
出所：MINKABU PRESS