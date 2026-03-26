２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０５ドル高 イラン和平期待で ２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０５ドル高 イラン和平期待で

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２５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３０５．４３ドル高の４万６４２９．４９ドルと反発した。米国がイランとの軍事衝突の終結に向けて、１５項目の和平案を示したと伝わった。イラン側は停戦案を拒否する構えを示し、引き続き中東情勢にらみの神経質な展開が続いたものの、主力株に対しては買い戻しが入った。



シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞やメルク＜MRK＞が堅調。デル・テクノロジーズ＜DELL＞が買われ、チューイー＜CHWY＞が大幅高となった。半面、シェブロン＜CVX＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が軟調。ウィニベーゴ・インダストリーズ＜WGO＞が安い。



ナスダック総合株価指数は１６７．９３ポイント高の２万１９２９．８２と反発した。エヌビディア＜NVDA＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞がしっかり。インテル＜INTC＞とアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、アーム・ホールディングス＜ARM＞が急騰し、ブレイズ＜BRZE＞やＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞、ジェットブルー・エアウェイズ＜JBLU＞が値を飛ばした。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が冴えない展開。マイクロン・テクノロジー＜MU＞やラム・リサーチ＜LRCX＞が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS